Monte Grimano Terme: passaggio in Maggioranza, prossima settimana, idea fusione tra Comuni

Sentiamo Elia Rossi

Fare come si suol dire “massa critica”, fra i Comuni marchigiani dell'Alta Valconca; per sviluppare in sinergia le rispettive eccellenze. Al momento è una semplice base di ragionamento, quella messa sul tavolo dal Primo Cittadino di Monte Grimano Terme; che già traccia un'ipotetica ripartizione di competenze. A Monte Cerignone c'è un bagaglio culturale “inestimabile”, spiega; quanto a Monte Grimano – anche in virtù della dislocazione - “può essere un centro residenziale” e “turistico”, avendo la stazione termale. “Mentre Mercatino Conca – continua – si presta molto come centro di servizi” e “sviluppo dell'artigianato”. Esperienza – quella della fusione - già testata da altri Comuni italiani, anche del Circondario; da qui l'invito del Sindaco Elia Rossi ad un confronto con queste realtà, e ad una attenta valutazione del rapporto costi-benefici.

E soprattutto ad un pieno coinvolgimento della popolazione di Monte Grimano Terme, Monte Cerignone e Mercatino Conca. Parrebbero positivi, per la cronaca, i primi feedback che abbiamo raccolto fra alcuni commercianti di Mercatino Conca. Già al lavoro Elia Rossi, sul possibile iter di una fusione. Tappa preliminare un passaggio in Maggioranza a Monte Grimano Terme “già la prossima settimana”. Poi – continua –, qualora dovesse esservi un segnale positivo, “scriverò ai due Sindaci amici e vicini, e ai Consigli comunali, per capire fra di noi” se vi sia un interesse, e nel caso “come lavorare”.

“Un'ipotesi potrebbe essere una Commissione congiunta fra i 3 Comuni, composta sia da consiglieri comunali che da privati cittadini”. Quanto alle tempistiche – al netto degli eventuali futuri “passaggi costituzionali” -, qualora i primi responsi fossero positivi si pensa a 6/7 mesi per dare vita alla commissione, “che dovrà avere un tempo di lavoro di altri 6/7 mesi” per avere “un quadro generale”.

Nel servizio l'intervista a Elia Rossi - Sindaco Monte Grimano Terme