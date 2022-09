"Più tempo e sicurezza alla stagione del turismo balneare": i marinai di salvataggio scendono in piazza

“Più lavoro, sicurezza, prevenzione. Allunghiamo la stagione!”, è l'appello mostrato a caratteri cubitali dai marinai di salvataggio della Provincia di Rimini in questa manifestazione in Piazza Cavour a sostegno delle ragioni del lavoro, promossa dalla Cgil e Cisl. In tema di turismo balneare sarà infatti una settimana di appuntamenti di grande importanza per l’economia riminese. Oggi, 6 settembre quattro le riunioni di ordinanza balneare, al cui ordine del giorno – fanno sapere i sindacati - è prevista una valutazione rispetto ai servizi di salvataggio, che riguarderanno proprio i comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. Di qui la spinta a scendere in piazza, “per chiedere più tempo, fino al 25 settembre (o almeno fino 18) e sicurezza alla stagione del turismo balneare grazie ai marinai di salvataggio'.

Un appello che non è rimasto inascoltato. In tarda mattinata la notizia della decisione da parte del Comune di Rimini di allungare il periodo di copertura del servizio di salvamento sulle spiagge fino al 18 settembre. Una decisione frutto anche del confronto con altri comuni costieri, - scrive l'amministrazione - che adotteranno lo stesso provvedimento; si andrà quindi ad estendere di una settimana il termine stabilito dall’ordinanza balneare regionale inizialmente fissato al secondo fine settimana di settembre.



Nel video l'intervista a Mirco Botteghi, Filcams CGIL Rimini