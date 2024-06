Rapporto Ecri su San Marino: riveda le regole per il voto dei cittadini stranieri residenti

Il quadro legislativo relativo alla prevenzione e alla lotta contro la discriminazione a San Marino rimane incompleto, e quindi il Paese deve colmare questo vuoto. Inoltre le autorità devono ridurre a cinque anni il periodo di residenza richiesto affinché i cittadini stranieri residenti a San Marino possano votare alle elezioni locali, e concedergli il diritto di eleggibilità alle elezioni locali. Sono due delle raccomandazioni che l'Ecri, l'organo anti razzismo e discriminazione del Consiglio d'Europa, rivolge alle autorità del Titano nel suo ultimo rapporto di valutazione.

Nel documento si evidenzia che a San Marino non è stato ancora creato alcun organismo per la promozione dell'uguaglianza e che non esiste ancora un quadro giuridico che disciplini espressamente le condizioni e le procedure di riconoscimento giuridico del genere. Inoltre da Strasburgo si constata che se in generale il discorso d'odio a San Marino non è diffuso, sia le autorità che la società civile hanno detto all'Ecri che negli ultimi anni, i casi di discorso d'odio sono aumentati, principalmente sui social network. I rappresentanti della società civile e dei sindacati hanno inoltre informato la l'Ecri del fatto che pregiudizi latenti, già notati nei rapporti precedenti, persistono nei confronti dei cittadini stranieri, in particolare i lavoratori frontalieri italiani. Al 31 luglio 2023, San Marino contava 6.909 cittadini stranieri in situazione regolare (1.246 titolari di permesso di soggiorno e 5.663 titolari di residenza), ovvero circa il 20% della sua popolazione totale di 35.127 persone. Gli italiani rimanevano il gruppo principale tra i cittadini stranieri, rappresentando quasi l'80% (5.449). Dal 2018, sono state accolte 759 richieste di naturalizzazione, di cui 451 provenienti da cittadini italiani. In relazione ai lavoratori frontalieri, l'Ecri constata che ora possono essere assunti in condizioni di parità con i lavoratori sammarinesi, grazie alla liberalizzazione del mercato del lavoro con la legge 9 dicembre 2022 n. 164, entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

L'Ecri è soddisfatta che, conformemente alle sue raccomandazioni di lunga data, le autorità hanno concesso il diritto di voto alle elezioni locali (Giunte di Castello) ai cittadini stranieri residenti a San Marino da almeno dieci anni. È stato istituito un registro elettorale supplementare, che identifica 2.809 nuovi elettori tra i cittadini stranieri che hanno diritto di voto. La maggior parte è costituita da cittadini italiani (2.449). Alle elezioni locali del 29 novembre 2020, ha votato il 40,23% del totale dei cittadini stranieri che rientravano nell'ambito della nuova legge. Tuttavia, l'Ecri nota che il periodo di dieci anni di residenza rimane elevato, in particolar modo alla luce della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, che prevede un periodo di residenza di massimo cinque anni prima delle elezioni.