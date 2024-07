Regioni Emilia-Romagna, si profila derby femminile nel Pd

Emilia-Romagna al voto il 17 e 18 novembre per le elezioni regionali. Lo ha annunciato la presidente facente funzioni Irene Priolo, incontrando ieri la stampa. "Abbiamo incontrato il presidente della Corte d'Appello di Bologna, il dottor Oliviero Drigani, e abbiamo condiviso l'indizione delle elezioni regionali per quelle date", afferma oggi. "Sono già state contattate tutte forze politiche, tramite i capigruppo dell'Assemblea legislativa e la presidente Emma Petitti", conclude la presidente ad interim sottolineando come fosse "giusto che lo sapessero anche i cittadini".

In casa Pd la corda per le candidature è partita da tempo. Quasi certa quella di Emma Petitti. Per l'altro posto riservato alle donne, si profila il duello tra Nadia Rossi, consigliera regionali, e l'ex sindaca di Santarcangelo di Romagna, Alice Parma. Che lancia la sua corsa: “Ci siamo, ci sono”. Parole forti, tanto come quelle di Nadia Rossi, che ribadisce: "Si voterà in anticipo. E come già accaduto in passato anche nella nostra regione, i consiglieri che non hanno concluso due mandati pieni possono essere ricandidati per il terzo, senza il bisogno di deroghe. Lo ha ricordato anche il segretario regionale Luigi Tosiani". Quindi? "Quindi io sono a disposizione e pronta a ricandidarmi. Poi deciderà il partito".

Per quanto riguarda i due posti restanti per le candidature, scalpita sempre di più Edoardo Carminucci, consigliere comunale a Rimini. Il Pd riccionese, in nome della rappresentanza del territorio, chiede di avere un candidato: si fanno i nomi dell’assessore Christian Andruccioli e del presidente del consiglio comunale Simone Gobbi. Mattia Morolli si dichiara invece non interessato.