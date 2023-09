Rimini: a fuoco un bus turistico, i Vigili del Fuoco domano l'incendio

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio in un pullman, parcheggiato in un'area di sosta in Via Macanno, a Rimini. Si trattava di un mezzo turistico, proveniente dall'Ucraina, che veniva impiegato per visitare le città d’arte italiane. I Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo che le fiamme sono divampate, attorno alle 15:30, spegnendole completamente. Il veicolo era completamente vuoto e ha riportato danni ingenti, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche i Carabinieri.