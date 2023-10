Rimini, giallo Pierina. Stamattina nuovo sopralluogo

Nuovo sopralluogo nell'appartamento e nel box dove il corpo di Pierina Paganelli è stato trovato senza vita. Entrambi i luoghi sono naturalmente ancora sotto sequestro.

Il caso è complesso, la pressione mediatica costante. Questa mattina nuovo sopralluogo degli uomini della Squadra Mobile della questura di Rimini, insieme ai colleghi della Polizia Scientifica, nell'appartamento e nel box dove il corpo di Pierina Paganelli è stato trovato senza vita, il 3 ottobre scorso, dopo l’aggressione e l’uccisione con 17 coltellate. Entrambi i luoghi sono naturalmente ancora sotto sequestro.

In prima battuta le indagini della Procura di Rimini si sono concentrata in ambito familiare ed anche per questo sul caso opererà anche un pool di avvocati e investigatori privati nominati dalla nuora Manuela e il fratello Loris Bianchi, e da Louiss Dassilva, il vicino di casa di Manuela e Pierina. Si tratta dell’avvocata Nunzia Barzan, del consulente Davide Barzan e dell’investigatore Ezio Dente famoso per essersi occupato in passato del caso di Yara Gambirasio.

Il sopralluogo tecnico di questa mattina orientato a trovare conferma a sospetti precisi. Si è ancora in attesa dei risultati sui vari campionamenti eseguiti dalla scientifica sul corpo di Pierina, alla quale è stato dato l'ultimo saluto proprio una settimana fa, al tempio dei Testimoni di Geova.