Rimini: scontro auto-scooter, 66enne al Bufalini [video]

L'incidente di via Macanno

Scontro tra auto e scooter in mattinata a Rimini. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8.30. La Volkswagen, condotta da un uomo, stava procedendo in direzione Ravenna quando, nell'immettersi nella rotatoria di via Macanno con via Varisco, poco distante dal Gros, ha centrato in pieno uno scooter che si trovava già all'interno del flusso. L'uomo in sella è stato sbalzato di alcuni metri. Si tratta di un italiano di 66 anni che è stato soccorso dal 118.

Il centauro sarebbe sempre rimasto cosciente, ma dopo i primi accertamenti i sanitari hanno deciso il trasporto al Bufalini di Cesena in elisoccorso, con un codice di media gravità. La strada è stata chiusa dalla Polizia Locale, mentre i Vigili del fuoco hanno bandellato la zona per intervenire sulla vettura, con inevitabili ripercussioni sul traffico.