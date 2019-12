Rimini: sospese 19 patenti per guida in stato d'ebbrezza nel week-end

Prosegue l'attività dei Carabinieri di Rimini per tutelare la sicurezza stradale. Nell'ambito dei controlli effettuati nel week-end, è stato rilevato per 11 automobilisti un un tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l. Per loro è scattata la sospensione della patente da sei mesi ad un anno, oltre alla sanzione a norma di legge. Per altri 8 automobilisti invece, sorpresi con un tasso fra 0.5 e 0.8, è scattata la sospensione della patente da tre a sei mesi e una sanzione dai 527 ai 2108 euro.

I militari hanno anche anche arrestato un torinese ricercato per ricettazione su cui pendeva un cumulo di pene totale di 6 anni e 11 mesi. Denunciata per furto anche una coppia, formata da un milanese e una partenopea, sorpresa a rubare generi alimentari ad un supermercato. Segnalati alla prefettura anche 5 minorenni trovati in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti.