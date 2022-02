Rimini: verso una mobilità più sostenibile, tutte le novità dell'estate

L'estate 2022 è ricca di news sul fronte della mobilità sostenibile per spostarsi a Rimini in maniera smart, veloce ed economica. Visit Rimini ha organizzato mercoledì in collaborazione con il Comune di Rimini, un incontro con gli operatori del turismo. Le novità: il Metromare in assetto full electric, che vedrà le corse con una frequenza sempre più ravvicinata, ogni 10 minuti; un servizio di trasporto a chiamata, Shuttlemare, che sarà potenziato e che nel 2022 debutterà già a partire dal weekend di Pasqua; sono stati confermati i servizi di micromobilità in sharing attivi sul territorio comunale di Rimini e potenziati i servizi del Bike Park; confermato e prorogato anche il Rail smart pass, che si tratta di un unico pass per viaggiare con i treni regionali e i bus in tutta la Romagna, pensato in particolare per i turisti, ma anche per i pendolari occasionali.