Ripristino legalità: dopo Caivano maxi-operazioni interforze nelle periferie di Roma e Napoli

Che il blitz a Caivano non sarebbe stato un episodio isolato lo aveva detto da subito a chiare lettere il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi appena due giorni fa. E oggi la conferma con ben due vaste operazioni interforze scattate dall'alba a Roma e Napoli. Oltre 800 operatori di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza, concentrati nel quartiere di Tor Bella Monaca nella Capitale, impegnati in perquisizioni in oltre 80 appartamenti in via dell'Archeologia. A Napoli, invece, l'attività si svolge nella zona dei Quartieri Spagnoli dove abitava il 17enne reo confesso dell'omicidio del musicista 24enne Giovanbattista Cutolo, anche qui con numerose perquisizioni. Sequestrati 110mila euro in contanti, ritenuti provento di azioni illecite, armi, droga, documenti falsi. Tre gli arrestati. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, plaude all'operazione 'Alto Impatto'. "È il presupposto per un percorso di rafforzamento della legalità e della qualità di vita dei tanti cittadini onesti che vivono questo quartiere e che soffrono per questa situazione. Anche una "risposta fondamentale" dopo "il vigliacco agguato a don Coluccia", il prete anti-mafia vittima di un tentativo di investimento durante la marcia della legalità.