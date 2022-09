Sport Valley, l'Emilia-Romagna fa il pieno di eventi a settembre

È da poco terminato l'appuntamento col GP di San Marino e della Riviera di Rimini che l'Emilia-Romagna si prepara ad un altro importante evento sportivo. Sempre a Misano Adriatico, dal 9 all’11 settembre l’Italian Bike Festival porterà 35mila partecipanti, 27mila presenze e 5,7 milioni di euro di indotto sul territorio. Dal 10 al 16 settembre, il Judo European Open di Riccione conta 800 partecipanti: previste 4mila presenze e un indotto di circa 400mila euro. L’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dal 13 al 18 settembre, ospiterà la Davis Cup by Rakuten; sono già oltre 16mila i biglietti venduti. Grande attesa anche per il triathlon e l’Ironman Italy Emilia-Romagna di Cervia dove dal 16 al 18 settembre si sfideranno 3mila partecipanti, con 30mila presenze turistiche e una ricaduta economica di 4,8 milioni di euro. A Riccione, per i campionati mondiali assoluti di Lifesaving (nuoto di salvamento), che si terranno dal 17 settembre al 3 ottobre, si prevedono 2.500 partecipanti, per 16mila presenze turistiche e un giro di affari calcolato di 1 milione e 250mila euro. E ancora, le due tappe del Campionato mondiale F1 Motonautica che si svolgeranno a San Nazzaro, frazione del Comune di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza, splendida finestra sul fiume Po, nel week end del 23-25 settembre. Per la Regione quello tra sport e turismo risulta dunque un binomio vincente che aiuta il comparto turistico e allunga l’estate emiliano-romagnola.