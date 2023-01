All'una e otto minuti di questa notte la sala sismica dell'Ingv ha registrato un terremoto di magnitudo 3.1 a Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena. La scossa, avvenuta ad una profondità di quasi 18 chilometri, è stata avvertita in varie zone della Romagna, compresa la costa, con l'ormai consueto rimbalzo sui social network. Non risultano danni.