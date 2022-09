Ultimo giorno di campagna elettorale, stasera i due comizi finali di Pd e M5S

Ultimo giorno di campagna elettorale in Italia, questa sera comizi finali per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, domani la giornata del silenzio. Dal palco di Piazza del Popolo il centrodestra ha lanciato i suoi ultimi appelli, per Giorgia Meloni “se avremo i numeri il presidenzialismo lo faremo da soli, anche senza la sinistra”, promette, mentre già si discute sul futuro governo, “nessun ministro di Draghi”, avverte Matteo Salvini, mentre la presidente di Fratelli d'Italia è più prudente, “si decide insieme”. Sul voto italiano interviene anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che avverte: “Se l'Italia farà come Orban”, ossia mandando al governo forze sovraniste, “e se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo gli strumenti”, anche se si dice disposta a lavorare con qualsiasi governo, ma Salvini si infuria, parla di “squallida minaccia”, e annuncia una mozione di censura dalla Lega. Giovedì sera ultimo comizio anche per l'Alleanza Verdi-Sinistra. Ultimi appelli al voto anche per Matteo Renzi, che insieme a Carlo Calenda sarà oggi a Roma per la chiusura della campagna elettorale del Terzo Polo, sulla terrazza del Gianicolo. Anche il Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte chiuderà la sua campagna questa sera a Roma, in piazza Santi Apostoli, mentre Unione Popolare di Luigi De Magistris si darà appuntamento nel quartiere di Centocelle per l'ultimo appello al voto.

Nel video gli interventi di Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi-Sinistra, e di Matteo Renzi, Italia Viva