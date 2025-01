Villa Verucchio: l'aggressione ripresa in un video su cellulare

Esiste un video, ripreso probabilmente col cellulare da una persona presente nel luogo delle aggressioni a Villa Verucchio dove la notte di Capodanno un 23enne egiziano ha accoltellato 4 persone prima di essere ucciso da un carabiniere. Nel video, al momento al vaglio degli inquirenti, si sente il giovane urlare frasi in arabo e si vedono i primi colpi esplosi dal comandante della compagnia dei carabinieri di Verucchio.

Il giovane Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, nato in Egitto ed arrivato in Italia come irregolare aveva ottenuto lo status di rifugiato raccontando di essere perseguitato nel proprio Paese. Preso in carico da una cooperativa sociale che si occupa di immigrazione a Rimini era stato collocato in un appartamento con altri due stranieri, cittadini marocchini, non lontano dal luogo delle aggressioni.

Intanto il comandante dei Carabinieri è indagato per eccesso colposo di difesa. Nell'immediatezza dei fatti ha consegnato l'arma di servizio ai colleghi intervenuti. La pistola del carabiniere è sotto sequestro nel caricatore vi sono tre proiettili ed in effetti i colpi che si vedono e poi si sentono nel video sono 12. Gli ultimi colpi tra cui quello fatale non sarebbe stato ripreso.