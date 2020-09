Viminale: spoglio in corso, Si al Referendum al 69%, ha votato 1 italiano su due. Marche al centrodestra

Scrutinate due terzi delle sezioni, il Sì raggiunge il 69% al referendum costituzionale. Il No si attesta al 31%. Sono oltre 40 mila le sezioni scrutinate su 61.622. L'affluenza provvisoria, dati del Viminale, è intorno al 54,% alla chiusura dei seggi. In Emilia Romagna l'affluenza definitiva è stata del 55,37%, il "Si" sfiora 70% in oltre la metà delle sezioni scrutinate.

Nelle Regioni, secondo gli Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli è dato al 48,1%, mentre lo sfidante del centrosinistra Maurizio Mangialardi ha il 34,7%. La copertura del campione è dell'8%. Sono avanti Zaia in Veneto 72-76%, Toti in Liguria 51-55%, De Luca in Campania 54-58% e Giani in Toscana 43,5-47,5%. Mentre è pari nella forchetta 39-43% lo scontro Emiliano-Fitto in Puglia. L'affluenza definitiva alle Comunali è la più alta rispetto alle altre consultazioni elettorali di questa tornata. Al momento è del 65%: il dato riguarda 562 Comuni su 606 di 15 Regioni, escluse quelle a Statuto speciale. Lo rileva dal sito del Ministero dell'Interno.



Sempre secondo Exit Opinio-Rai: in Valle d'Aosta, Lega prima con 20-24%.