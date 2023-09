A San Marino il segretario nazionale Csil Sbarra incontra i vertici Cdls e il segretario Lonfernini

Nel video le interviste a Luigi Sbarra (segretario generale Cisl), Gianluca Montanari (segretario generale Cdls) e Teodoro Lonfernini (Segretario al Lavoro)

Al centro c'è il valore del lavoro. Parte da qui l'impegno comune di Cdls e Cisl, ribadito nell'incontro sul Titano. Collaborazione duratura e confronto diretto tra i due segretari, Gianluca Montanari e Luigi Sbarra. Sul tavolo il tema dei frontalieri: a San Marino sono oltre 7mila, un terzo dei lavoratori dipendenti, e i sammarinesi che lavorano in Italia un migliaio. “Serve parità di trattamento – spiegano – in ambito fiscale, sociale e previdenziale”.

"I lavoratori transfrontalieri ci pongono l'esigenza - afferma Sbarra - di ragionare su come sosteniamo i salari e come armonizziamo un sistema pensionistico, sanitario e fiscale in linea con questi bisogni. C'è un un gran lavoro da fare a livello nazionale ed europeo. Per questo la collaborazione tra Cdls e Cisl si deve rafforzare ulteriormente". Un impegno che si concretizza anche nel Consiglio sindacale interregionale San Marino, Emilia-Romagna e Marche, rappresentato dal presidente Massimo Fossati. Il segretario Cdls Montanari non risparmia critiche al Governo, “fermo – dice – sul fronte delle riforme, in primis quelle del fisco”. In primo piano anche l’accordo di associazione con l’Unione Europea. "Mi auguro che si arrivi all'accordo perché altrimenti sarebbe un'anomalia - commenta Montanari -. Sicuramente nelle direttive comunitarie ci sono già diverse soluzioni che metterebbero in atto un'uniformità di trattamento dei lavoratori transfrontalieri".

Nel pomeriggio l'incontro con il segretario al Lavoro Lonfernini. Lavorare insieme sul piano nazionale e poi anche nella traiettoria europea. Sul tavolo Lavoratori transfrontalieri, sanità, previdenza. Rafforzare e migliorare ulteriormente la collaborazione in atto tra i due Paesi. Obiettivo sarebbe anche creare uno statuto dei lavoratori transfrontalieri. Il 21 settembre ci sarà un tavolo tecnico a Roma su questi temi. Nel complesso soddisfazione del Segretario Lonfernini per l'incontro: "Ho trovato un interlocutore molto attento a circostanze istituzionali - conclude Lonfernini -, che riguardano direttamente la tutela dei lavoratori frontalieri. Per il nostro sistema economico sono una grande risorsa. C'è un dialogo già aperto su questi temi, che in tempi ragionevoli possiamo portare a compimento".

