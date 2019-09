Alle 15 si riunisce l'Ufficio di Presidenza per l'odg del Consiglio della prossima settimana

La piattaforma politica “Libera”, formata da SSD, Civico 10 e Res, delinea i percorsi da compiere, fin dall'immediato, e li rende noti in una conferenza stampa, convocata per le 13. Alle 15 è invece previsto l'Ufficio di Presidenza che dovrà definire date e tematiche dell'ordine del giorno del Consiglio che si terrà la prossima settimana. Si ipotizza per martedì prossimo la convocazione del Tavolo Istituzionale con tutte le forze politiche e le parti sociali.