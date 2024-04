Alleanze: il Psd dice "sì" alla proposta di coalizione con Libera

Novità sul fronte delle alleanze: il Psd dice "sì" alla proposta di una coalizione con Libera. Una scelta che arriva dopo giorni di tensioni e confronti nel centro-sinistra e l'ultimatum di Via Rovellino che chiedeva all'alleato di scegliere tra lista unica o grossa coalizione con i moderati. Idea abbandonata dai socialisti e democratici che motivano la decisione di riavvicinarsi a Libera con l'obiettivo di "realizzare un Governo capace di navigare tra le sfide che attendono il Paese".

L'intesa con il partito guidato da Matteo Ciacci "non è frutto di un mero calcolo politico - scrive il Psd - ma la consolidazione di un fronte che ha come bussola il riformismo e il progressismo". Obiettivo: "inaugurare una nuova era per il centro-sinistra". In una lunga nota, il Psd difende comunque la bontà della proposta della grande coalizione che, al momento, pare dunque tramontata.