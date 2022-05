Ancora frizioni tra Rete e Motus sul pdl per semplificare l'avvio delle società

Casi giudiziari e implicazioni politiche, scuola e calo demografico, sanità, andamento dei negoziati con l'Unione Europea e dei rapporti con l'Italia. Su tutti questi temi, e non solo su questi, opposizione e maggioranza, in comma comunicazioni, hanno confermato le loro note posizioni che sono diametralmente opposte, così come avviene quasi sempre nel gioco delle parti, in politica.

Mirko Dolcini, di Domani Motus Liberi, si è invece soffermato sul fenomeno del disagio giovanile evidenziando come i numeri si siano moltiplicati con le restrizioni per contrastare la pandemia e di qui l'invito, nel prossimo autunno, a tenere in considerazione che – per esempio – le mascherine a scuola non avrebbero diminuito i contagi, secondo numeri che Dolcini ha citato. Di certo per l'opposizione il bilancio dell'azione di Governo a metà legislatura è ampiamente deficitario e una volta completato l'intervento sulla giustizia la forza propulsiva dell'esecutivo si è esaurita.

Di parere opposto l'orientamento della maggioranza: ribadita l'intenzione di presentare i testi delle riforme entro pochi mesi per poi approvarle - come ha dichiarato nei giorni scorsi il Segretario Gatti - entro l'anno. Tra gli ultimi ad intervenire in comma comunicazioni il consigliere di Rete Matteo Zeppa dalle cui parole sono emersi, nuovamente, segnali di contrapposizione con l'alleato di Governo Domani Motus Liberi a proposito del provvedimento sulla semplificazione delle società che verrà votato in questa seduta e che è stato predisposto dal Segretario di Stato in quota Domani Motus Liberi, Fabio Righi.