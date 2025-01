Appuntamenti internazionali: agenda fitta, a gennaio, per le Istituzioni sammarinesi

E' indubbiamente l'adozione dell'Accordo di Associazione UE, la priorità strategica 2025. Il Titano aveva già fatto i “compiti a casa”; dovuto piuttosto al risiko post-elezioni a Bruxelles – allora -, lo slittamento delle tempistiche originarie. Poi la conferma del Commissario Sefcovic come interlocutore, e ciò ha ridato slancio all'iter. L'obiettivo è chiudere la partita sotto la Presidenza polacca; nel primo semestre. Nel mese in corso – fa sapere la Segreteria Esteri – dovrebbero arrivare i pareri giuridici; nel frattempo è stata lasciata aperta una finestra per eventuali osservazioni degli Stati membri. Ma soprattutto entro gennaio è attesa una decisione UE su una questione rilevante: se l'Accordo abbia competenza esclusiva oppure mista; ovvero se richieda anche la ratifica di tutti i Paesi dell'Unione.

Nel frattempo una serie di appuntamenti di respiro internazionale. Prevista il 14 gennaio la presentazione delle lettere credenziali dell'Ambasciatrice palestinese Abeer Odeh; dossier di forte impatto simbolico, sul quale il Consiglio si era espresso in modo univoco. Il 30 invece la visita ufficiale in Repubblica del Primo Ministro del Liechtenstein Daniel Risch. Ma prima, il 22, il Segretario Beccari si recherà presso la sede ONU di Ginevra per un'audizione in merito agli impegni del Titano in tema di diritti umani. E ciò nell'ambito della Universal Periodic Review: meccanismo di verifica tra i Paesi membri delle Nazioni Unite.

Di rilevanza globale anche il meeting ad Abu Dhabi, dal 13 gennaio, dell'IRENA: l'International Renewable Energy Agency; cui aderiscono circa 170 Paesi, con lo scopo di favorire un utilizzo crescente delle rinnovabili. A rappresentare San Marino, vista la delega alla transizione ecologica, il Segretario Bevitori. Focus dell'assemblea emiratina il cambiamento climatico.

Dal 15 gennaio il Global Forum for Food and Agricolture di Berlino, cui prenderà parte il Segretario Ciacci; un'occasione per ribadire l'impegno del Titano sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Intenso intanto il lavoro della Segreteria di Pedini Amati, sul fronte della promozione turistica. Prevista la partecipazione alla fiera di Madrid a fine gennaio; cui seguiranno vari altri appuntamenti: da Berlino a San Paolo, da Parigi a Tokyo. Sullo sfondo l'Expo di Osaka; il National Day di San Marino, per la cronaca, sarà il 3 maggio.

A gennaio anche un appuntamento oltreoceano per la Reggenza. I Capi di Stato Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi si recheranno infatti a New York, dal 23 al 27 gennaio, per le celebrazioni del 90esimo anniversario della Fratellanza Sammarinese.