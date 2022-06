Assestamento di bilancio: i lavori riprendono nel pomeriggio dopo una notte 'calda'

È terminata quasi alle 2 la seduta sulla votazione dell'articolato dell'assestamento di bilancio in seconda lettura. Il Consiglio riprende i lavori nel pomeriggio. Si è chiuso con il voto sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 4duodecies: cioè la modifica degli stanziamenti. Emendamento accolto con 19 voti favorevoli su 21 votanti. Una seduta notturna che, rispetto al dibattito precedente, si scalda quando si parla di aviosuperficie della Torraccia, sull'emendamento del Governo che prevede uno stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per l'asfaltatura della pista, aumentati rispetto alla previsione iniziale. Alla richiesta delle motivazioni arriva l'accorato intervento del consigliere Dc Gian Carlo Venturini, seguito dal botta e risposta tra il Segretario Teodoro Lonfernini e il consigliere di RF Nicola Renzi. I toni si alzano, gli animi si scaldano e la Reggenza decide di sospendere la seduta per una decina di minuti.