CGG: luce verde al provvedimento chiave dell'Assestamento. Respinti gli emendamenti delle Opposizioni

C'è chi ha definito questo Assestamento una “finanziaria di mezza estate”, vista la massiccia quantità di emendamenti – “innestati” dal Governo – sull'asciutta formulazione iniziale. Si interviene anche sulle inumazioni e le esumazioni dei cadaveri, ha commentato sarcastico un consigliere, dai banchi delle Opposizioni. Che nel dibattito generale avevano duramente contestato non solo il merito, del provvedimento; anche il metodo: con una fortissima compressione dei tempi di analisi. Qualche perplessità anche in Maggioranza. E certo non ha aiutato la varietà degli ambiti toccati: scelta necessitata, è stato però spiegato, viste le tante indicazioni giunte dagli uffici pubblici. Già arrivato, nel frattempo, il via libera al “piatto forte” di questa Variazione di Bilancio: l'emissione di Titoli di Stato decennali per quasi 54 milioni di euro, al tasso fisso dell'1%; e ciò grazie alla conversione delle attuali obbligazioni BNS garantite.

Il Congresso è inoltre autorizzato ad ulteriori emissioni, entro la fine dell'anno, fino ad un ammontare di 150 milioni. L'obiettivo è sviluppare un mercato secondario sul Titano, ha spiegato il Segretario Gatti; senza creare nuovo debito. Approcci che rendono opaco il Bilancio, è stato obiettato da RF; mentre gli esponenti di Libera hanno più volte denunciato un gap di progettualità per la riduzione del deficit. Ma in linea di massima, fino ad ora, nessuna “guerriglia parlamentare”. Distanza sui contenuti, spesso; ma toni pacati.

Maggioranza compatta; respinti gli emendamenti delle Opposizioni, come avvenuto nel pomeriggio per due proposte di Repubblica Futura. La prima relativa al riconoscimento di una detrazione d'imposta del 100%, per spese di riqualificazione e risparmio energetico. Il Segretario Canti ha però ricordato come siano già previste modalità incentivanti. Paradossale, invece, per RF, la bocciatura di un emendamento che riprendeva il PdL della Segreteria Cultura sull'Art-bonus, fermo da tempo. Ma è in cantiere la discussione in Commissione in tempi brevi, ha annunciato Andrea Belluzzi. Luce verde, invece, ad una delega al Governo affinché entro l'anno riveda – previo confronto con le parti economiche e sociali - la governance di FONDISS, e la gestione dell'attivo. Tutti d'accordo, in Aula, sulle finalità – visti i bassi rendimenti del “Secondo Pilastro” -, ma dubbi delle Opposizioni sullo strumento del decreto delegato. Così come su una serie di emendamenti riguardanti il sistema Sanitario, per i quali Libera avrebbe auspicato un maggiore confronto.

