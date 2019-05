Bilanci dei partiti: nel 2018 finanziamenti pubblici per 1 milione 270mila euro

Pubblicati i bilanci dei partiti e dei movimenti politici relativamente al 2018. Lo comunica la Segreteria Istituzionale. Bilanci consultabili online sul sito del Consiglio Grande e Generale. Un quadro che coinvolge forze politiche e consiglieri indipendenti, ma anche forze non attualmente attive sulla scena consiliare a seguito della nascita di partiti diversi o per confluenza in altri già esistenti. La direzione generale della Funzione Pubblica evidenzia come il finanziamento totale a partiti o movimenti politici per l’anno 2018 sia ammontato a oltre 1 milione 270mila euro (1.270.511,16 euro). Nel 2017 la cifra stanziata era stata di poco meno di 1 milione 129mila (1.128.596,16).