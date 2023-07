Bilancio: si annuncia sessione 'calda' in Consiglio, intanto la maggioranza incontra categorie datoriali

La variazione di bilancio protagonista dei lavori consigliari che si aprono nel pomeriggio, mentre in mattinata la maggioranza è impegnata a Murata a proseguire il confronto, questa volta con le categorie datoriali, per ulteriori suggerimenti e valutazioni sull'assestamento di bilancio, che verrà portato all'attenzione dell'aula per l'approvazione. Democrazia Cristiana, Noi per la Repubblica e Domani-Motus Liberi hanno ribadito ai sindacati la piena disponibilità a valutare correttivi o modifiche dove necessario. Al momento uno dei nodi è rappresentato dalle residenze fiscali non domiciliate. Sulle quali le opposizioni hanno già manifestato forte contrarietà così come i sindacati che per mercoledì hanno fissato una mobilitazione in piazza. “Si sta tornando al modello di paradiso fiscale” - ha ribadito in queste ore il segretario generale Csdl - "Nell'assestamento di bilancio il Governo sta tentando di far rientrare dalla finestra quello che pareva uscito dalla porta". Per questo le tre organizzazioni sindacali il 19 luglio saranno in Piazza della Libertà per protestare, oltre che sulle residente atipiche, anche sulla politica dei redditi. "Il confronto con il Governo non decolla" conclude Enzo Merlini.