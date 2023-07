Bruxelles, Beccari incontra Šefčovič: "Concrete possibilità di chiudere l'Accordo entro l'anno"

@Copyright European Union Nel video l'intervento del Segretario agli Esteri, Luca Beccari

Il Segretario agli Esteri Luca Beccari lo aveva definito, due settimane fa, “una sorta di checkpoint”, “una verifica” sullo stato di avanzamento nel percorso di associazione all'UE. L'incontro a Bruxelles con il Vice Presidente della Commissione europea Maroš Šefčovič, rappresenta una tappa fondamentale del negoziato.

“Sul piano bilaterale – racconta Beccari - abbiamo parlato di libertà di circolazione delle persone, aiuti di Stato, mercato del lavoro e di alcuni temi specifici riguardanti la concorrenza. Aspetti sui quali c'è disponibilità da ambo le parti a trovare soluzioni. Sul piano multilaterale ci siamo invece concentrati sulle questioni che riguardano funzionamento e modalità di attuazione dell'associazione”. Pianificate le attività del secondo semestre, quello – per intenderci – che dovrebbe portare alla tanto attesa chiusura dell'accordo. Ed è proprio sulla “traiettoria a breve termine” che hanno concordato le parti, alla luce della forte accelerazione impressa dal Titano con la controparte europea.

A Giugno si è aperto un nuovo round negoziale, sono ripresi gli incontri multilaterali e le delegazioni tecniche si stanno confrontando con cadenza mensile. L'incontro di oggi avvicina all'obiettivo: “Ho registrato la volontà di tutti e tre i paesi di andare avanti con determinazione. L'Accordo – continua il Segretario agli Esteri - ha concrete possibilità di concludersi entro il 2023. Questo periodo viene considerato una finestra ottimale per concludere un'intesa che è sul tavolo da più di otto anni”.

Il Vice Presidente ribadisce il sostegno della Commissione nel percorso negoziale, condividendo il significato che assume per la Repubblica, per le ricadute sull’economia e per la piena integrazione nel Mercato unico. C'è la comune volontà politica di progredire: “Molto lavoro è già stato fatto – dice Šefčovič - e ora dobbiamo raddoppiare gli sforzi per raggiungere un accordo nei prossimi mesi. “Sono convinto – continua - che saremo in grado di farlo, rispettando sia le componenti essenziali del mercato interno e delle sue libertà fondamentali, sia le specificità di San Marino”.

“Le differenze sono sempre meno – commenta a sua volta Beccari - nel senso che su ogni allegato ci sono potenziali opportunità di trovare una mediazione o una conclusione positiva. Da qui a dicembre – conclude - avremo la possibilità di lavorare sugli aspetti politici più rilevanti”.

Monica Fabbri

