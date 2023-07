CdS: Mularoni punta a rivedere Cot e liste d’attesa più brevi, Berti a efficientamento dello Stato

Sentiamo le priorità per i Segretari di Stato Mularoni e Berti

Si apre un nuovo capitolo nell'azione di Governo: i neo Segretari di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni, e agli Interni, Gian Nicola Berti, si presentano alla stampa e fissano i prossimi obiettivi. Tra i dossier più caldi quelli legati alla salute. Questioni, sottolinea Mularoni, da affrontare con “responsabilità verso i cittadini”, anche contenendo gli sprechi.

Dal segretario l'annuncio di voler snellire le liste d'attesa e puntare sul ritorno del rapporto diretto medico-paziente, riorganizzando la Centrale operativa territoriale istituita durante l'era Ciavatta e spesso al centro delle polemiche non solo politiche. A breve, anticipa il segretario alla Sanità, partiranno i confronti con la direzione sanitaria sull'atto organizzativo dell'Istituto per la sicurezza sociale già “abbozzato” da Ciavatta. Annunciato un potenziamento dei servizi in Oncologia e novità sul nuovo ospedale. "Oggi abbiamo presentato una delibera per il bando internazionale per la progettazione. Quindi procediamo anche su questo".

Non manca, dai neo segretari, un ringraziamento agli staff dei dicasteri per il lavoro fatto. Anche Berti, per gli Interni, punta sul modello dell'efficientamento dello Stato. Un'occasione per agire su questo fronte, dice il responsabile politico, può arrivare con il rinnovo del contratto del pubblico impiego. Altro obiettivo: rendere più comprensibile il sistema delle leggi per il cittadino. Spiega che i cittadini devono capire quale legge vige in un periodo in modo semplice, così come gli imprenditori e chi investe a San Marino.

Nel servizio le interviste a Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità e Gian Nicola Berti, Segretario di Stato agli Affari Interni