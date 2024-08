CGG: lavori ripresi nel pomeriggio con l'esame del decreto in materia di volontariato di protezione civile

Accompagnata da polemiche piuttosto vocali la “sfrondatura” dei decreti in ratifica; dalla teorica settantina – che avrebbe impegnato l'Aula a tempo indefinito - ai 12 effettivamente scorporati. Tutt'altra cosa, rispetto alle premesse. Seppure l'andamento dei lavori, ieri, facesse pensare a tempi lunghi per evadere il comma. Confronto-fiume, non privo di asprezze, su blockchain ed asset virtuali. Prologo di una notturna dedicata al decreto sul potenziamento dell'azione di riscossione crediti dell'Esattoria. Da registrare l'apertura di Governo e Maggioranza agli spunti – e non erano pochi – delle Opposizioni.

Alla ripresa dei lavori, oggi pomeriggio, percorso teoricamente in discesa. All'attenzione dei consiglieri infatti testi in genere più asciutti, e senza il precedente “carico” di emendamenti. Come il decreto in materia di volontariato di protezione civile; che istituisce l'Unione delle associazioni e dei gruppi che operano in questo ambito. E ciò per garantire efficacia agli interventi e piena integrazione al servizio nazionale. È uno dei settori più vivi della nostra società – ha rimarcato il Segretario di Stato Ciacci –; ricordando come siano oltre 200 i volontari sul campo, pronti ad intervenire in caso di emergenza. Sottolineato il ruolo avuto in periodo pandemico; il supporto offerto in occasione delle alluvioni in Toscana ed Emilia-Romagna: riconosciuto anche dal Presidente italiano Mattarella. Unanime il plauso dell'Aula ad un simile impegno civico.