Consiglio: approvato il pdl per semplificare l'avvio di attività economiche

In seduta serale il Consiglio Grande e Generale ha approvato il progetto di legge predisposto dal Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi, per facilitare e semplificare l'avvio di attività economiche, con 29 voti favorevoli, un contrario, un astenuto e un non votante. RF e Libera - con l'eccezione di Iro Belluzzi che si è astenuto - hanno deciso di non partecipare alla votazione. Nelle dichiarazioni di voto tutti i gruppi consiliari concordi sul fatto che “non è stato un bello spettacolo” quello andato in scena ieri con la bocciatura dell'articolo 1, per via di visioni divergenti nella maggioranza con Domani Motus Liberi da una parte e il resto degli alleati di Governo dall'altra. In mattinata la ripresa dei lavori con il dibattito generale sulla disciplina dei negozi a tempo, pdl anch'esso portato all'attenzione dell'aula dalla Segreteria Industria.