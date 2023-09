Consiglio Grande e Generale: si riparte dai decreti

Un'unica giornata di Consiglio Grande e Generale per chiudere la sessione di settembre ed esaurire i commi già concordati e rimasti inevasi. Si riparte dai decreti. La seduta, lo scorso 14 settembre, si era interrotta a dibattito aperto sul Decreto Delegato n.101 “Regime applicabile alle società sammarinesi che effettuano trasporto marittimo di persone e cose o altre attività commerciali marittime”, che introduce degli incentivi per favorire l’incremento delle registrazioni nel registro nautico sammarinese e lo sviluppo del settore marittimo. Sulla norma, presentata dalla Segreteria di Stato per le Finanze, l’opposizione aveva espresso contrarietà, in particolare rispetto l’abolizione prevista dell’imposta straordinaria beni di lusso. Dalla maggioranza, con il consigliere Pasquale Valentini, Pdcs, la richiesta di conoscere la portata effettiva della detassazione.

Ultimata la ratifica dei decreti, si passerà alla Votazione degli Ordini del Giorno.

Sempre domani, ultima seduta consiliare del semestre, i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini rivolgeranno il Loro Indirizzo di Commiato all'Aula. Domenica prossima, 1° ottobre, l'Insediamento dei nuovi Capi di Stato.