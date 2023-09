Passa l'Istanza "Bigi" ma anche un odg difforme

In seduta serale il dibattito si è infiammato in Consiglio su temi che hanno sparigliato, in taluni casi, il gioco delle parti tra maggioranza e opposizione. L'Istanza per l'intitolazione di “Piazzale Lo Stradone” al professor Federico Bigi, leader storico della Dc e preminente figura di Governo dal 1957 al 1971, è stata approvata con 31 favorevoli, 20 contrari e tre astenuti. Approvato però, subito dopo, con 27 sì e 25 no, anche un ordine del giorno presentato da Rete per intitolare a Bigi una strada o una piazza, ma non “Piazzale Lo Stradone” poiché ritenuto luogo simbolo di tutti i sammarinesi. Un orientamento analogo era stato espresso anche dalla Giunta di Castello di Città. Il Consiglio si è dunque pronunciato due volte, ma in maniera difforme, sullo stesso tema.

L'aula si è poi divisa sull'Istanza per consentire le adozioni anche alle coppie conviventi, ma non sposate. Dopo il pareggio, 25 a 25, nel pomeriggio, nella seconda votazione, in seduta serale, la petizione popolare è stata respinta con 28 no e 27 sì. Approvata, pur con parere contrario del Governo, l'Istanza per la rappresentazione in Centro Storico di un segno simbolico a sostegno dei diritti delle persone Lgbt. 36 favorevoli e semaforo verde dell'aula anche per l'Istanza che chiedeva l’attuazione di politiche per contrastare il cambiamento climatico e per la messa in sicurezza delle risorse idriche.

Alla ripresa dei lavori, prevista per le 15, verrà posta in esame l'ultima istanza d'arengo del semestre per una dichiarazione solenne da parte del Consiglio Grande e Generale della volontà di pace e della posizione di neutralità attiva della Repubblica di San Marino.