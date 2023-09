Istanze: acceso dibattito sulla "neutralità attiva"

Consiglio Grande e Generale

Le ultime Istanze d'Arengo, prima della fine del semestre, accedono il dibattito. Nel pomeriggio è stata respinta - 23 a 19 - quella per una dichiarazione solenne da parte del Consiglio “della volontà di pace e di neutralità attiva della Repubblica di San Marino”. Anche se l'aggressione russa all'Ucraina non è mai espressamente citata nell'Istanza inevitabile il riferimento alla postura assunta da San Marino che ha aderito alle sanzioni contro Mosca e condannato l'invasione. Il Segretario agli Esteri Luca Beccari ha ricordato che la neutralità attiva “ è non schierarsi geopoliticamente, ma non si può non difendere il diritto internazionale” che peraltro è anche alla base dell'esistenza della Repubblica. Beccari ha anche menzionato un ordine del giorno sul tema già approvato all'unanimità dal Consiglio. Sulla stessa linea la Dc e Rete. Hanno invece dichiarato aperto sostegno all'istanza, anche perché “le sanzioni alla Russia non hanno prodotto gli effetti desiderati”, il Gruppo Misto, Denise Bronzetti di Npr e per Libera i consiglieri Muratori e Bevitori.

Acceso dibattito, ieri sera, anche su altre istanze. Quella per l'intitolazione di “Piazzale Lo Stradone” al professor Federico Bigi, leader storico della Dc e preminente figura di Governo dal 1957 al 1971, è stata approvata con 31 favorevoli, 20 contrari e tre astenuti. Approvato però, subito dopo, con 27 sì e 25 no, anche un ordine del giorno presentato da Rete per intitolare a Bigi una strada o una piazza, ma non “Piazzale Lo Stradone” poiché ritenuto luogo simbolo di tutti i sammarinesi. Il Consiglio si è dunque pronunciato due volte, ma in maniera difforme, sullo stesso tema. L'aula, sempre ieri sera, si è poi divisa sull'Istanza, per consentire le adozioni anche alle coppie non sposate, che dopo un primo pareggio, in seconda votazione, è stata respinta 28 a 27. Domani alle 17 l'elezione dei Capitani Reggenti per il prossimo semestre. I candidati sono Filippo Tamagnini per il Pdcs e Gaetano Troina per Domani Motus Liberi.