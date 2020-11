Consiglio: reclutamento Giudici, DML si astiene insieme alle Opposizioni

Ripresi i lavori del Consiglio Grande e Generale. Scintille, ieri, in comma comunicazioni, con un durissimo confronto tutto interno ad NPR. Poi l'approvazione - con 34 voti favorevoli, 8 astenuti e nessun contrario - dell'avvio delle procedure di reclutamento di 2 Giudici d'Appello ed altrettanti Commissari della Legge. Ma anche in questo caso vi è un dato politico che appare significativo; perché ad astenersi, oltre agli esponenti dei gruppi di Opposizione, sarebbero stati anche i consiglieri di Domani Motus Liberi.

In corso ora la ratifica di alcuni decreti, come il 152 del 2020, sulla revisione del regolamento di contabilità. O il decreto legge 153 del 2020, sull'adeguamento alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di trattamento dei dati personali e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Rinviata, invece, ad una prossima sessione, la seconda lettura del pdl costituzionale per la modifica della legge del 2003 sugli Organi del Potere Giudiziario.