Sul Coronavirus Repubblica Futura esorta ad "adottare comportamenti univoci, coerenti e comprensibili". In una nota il partito parla di un "approccio discutibile" di questi giorni, con alcune conferenze stampa svolte e altre "scoraggiate", alcune commissioni consiliari annullate, come quella che doveva analizzare la relazione sullo stato della giustizia per il 2018, e altre convocate. Oppure, scrive, riunioni di alcuni organi della giustizia disdette ed altre calendarizzate. Sull'ultima sessione consiliare, parla di uno svilimento delle istanze d'Arengo, visti i tempi contingentati. Rf invita poi il Governo a procedere con la nomina del direttore generale Iss, si dice pronta a collaborare in questo periodo di emergenza, ma chiederà "lumi" su alcuni aspetti "scarsamente evidenziati nelle comunicazioni pubbliche del Governo".