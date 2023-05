Crisi politica, sindacati: “Paese non ne aveva bisogno. Dare risposte a lavoratori e pensionati”

Nei riquadri Enzo Merlini, Gianluca Montanari e Francesca Busignani

“Il Paese non aveva bisogno di questo”: è il primo commento del segretario generale della Csdl, Enzo Merlini, alla crisi politica iniziata dopo il ritiro della delegazione di Governo da parte di Rete. “Brutto segnale”, dice Merlini, il fatto che una legislatura parta e non si concluda con la stessa maggioranza in un “momento così difficile”. Va dritto ai temi concreti il sindacato, a partire dalle riforme da completare. Quando partì il confronto, sottolinea Merlini, il Governo si era assunto l'impegno di portarle avanti tutte insieme. Ma poi, prosegue, il percorso è andato avanti in modo diverso. La Csdl si sofferma sulla necessità di una riforma tributaria per “riequilibrare le disparità”. Al centro delle riflessioni l'accordo di associazione con l'Ue. Una maggioranza di 32 o 33, si chiede il sindacato, sarà in grado di fare quello che serve al Paese? E come saranno, prosegue la Csdl, le prossime valutazioni di Fitch e Fondo Monetario viste le richieste su riforma fiscale, Iva, Europa e Npl?

“Il Governo era chiaramente in blocco da tempo”, aggiunge il segretario generale Cdls, Gianluca Montanari. L'evidenza, spiega, era la presentazione da parte dei tre sindacati di una piattaforma per la politica dei redditi alla quale non è mai seguito un incontro istituzionale. Le crisi, aggiunge, “sono frutto dell'incapacità all'interno della stessa politica”. Sul tavolo, per la Cdls, una serie di questioni da trattare: contratti, welfare, politica dei redditi per calmierare l'inflazione. Che si faccia un Governo ad interim o si vada alle elezioni, conclude Montanari, “abbiamo il dovere di rispondere a lavoratori e pensionati per garantire loro le migliori condizioni di vita”.

“Se non c'è stabilità e non si danno risposte a lavoratori, pensionati e giovani alla prima occupazione – commenta il segretario generale Usl, Francesca Busignani – il Paese non sta imboccando una buona strada”. Le crisi, aggiunge, fermano o rallentano il lavoro sui contratti, le riforme e le azioni per sostenere la cittadinanza. Questo, spiega Busignani, porta le persone ad avere la percezione di “non essere tutelati”.