Da San Marino al mondo, l'appello al dialogo dell'oratore Duarte Pacheco

In rappresentanza della comunità globale dei legislatori, il Presidente dell'Unione Interparlamentare Duarte Pacheco parla da San Marino al mondo nel corso di una cerimonia che - dice - è riaffermazione della forza costante della democrazia. “Qui ho trovato il senso della vera democrazia - ha detto al nostro microfono -, le persone hanno reamente la possibilità di scegliere chi le rappresenterà”. Rivendica il valore del dialogo, che della democrazia è il pilastro nonché valore fondante nella Uip, in forza del quale la prima organizzazione politica multilaterale fin dal 1889 si è impegnata a facilitare processi di pace. “Celebrando la cerimonia di investitura dei Capitani Reggenti - continua il presidente Pacheco -, ci viene ricordato il ruolo fondamentale che l'etica, la scienza e la tecnologia giocano nel plasmare il futuro delle nostre società”. Ricorda a questo proposito la Carta che sarà firmata e pubblicata il prossimo anno in occasione della 148esima Assemblea, invoca la necessità di un impegno collettivo per salvaguardare il nostro pianeta e garantire che i benefici della scienza e della tecnologia siano sfruttati per il bene comune, consapevoli che difendendo il nostro mondo e il nostro pianeta garantiremo a tutti un futuro più sostenibile. Una presenza quella di Duarte Pacheco che premia l'impegno e la costanza di San Marino all'interno della Uip. E lui lo riconosce pubblicamente, prima di augurare un “lavoro fruttuoso” ai Capitani Reggenti.

