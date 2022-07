Decreto occupazione: per Rf tra luci ed ombre

Per Repubblica Futura il decreto sull'occupazione recentemente ratificato in Consiglio nasce con buone intenzioni – come quella di creare una sorta di “testo unico” degli incentivi – ma contiene anche elementi pericolosi, con un ritorno al passato. In particolare per Rf si favorisce il “turnover” aziendale, cioè l’assunzione di un lavoratore a tempo determinato con gli incentivi e poi la sua sostituzione con un altro lavoratore nel momento in cui il rapporto di lavoro andrebbe trasformato a tempo indeterminato.

