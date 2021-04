DML: "Sputnik sia giudicato per efficacia e sicurezza, stop alla geopolitica"

Domani Motus Liberi interviene sul dibattito in corso rispetto alle vaccinazioni con Sputnik, in rapporto agli italiani e ai frontalieri emiliano-romagnoli, anche a seguito delle dichiarazioni dell'Assessore alla Sanità Donini, che ha ribadito come il sistema sanitario regionale, al momento, "non preveda il riconoscimento delle immunizzazioni avvenute tramite Sputnik” chiamando così le persone vaccinate a “conservare il certificato vaccinale, in attesa di specifiche disposizioni dal ministero”. Domani Motus Liberi chiede al Congresso di Stato, anche a tutela dei sammarinesi che esercitano professioni mediche in Italia, di aprire un canale di comunicazione con il Governo italiano e le regioni vicine per trovare una soluzione, ricordando il memorandum di collaborazione scientifica in atto con lo Spallanzani e chiedendo che "su argomenti delicati come la salute, non sia dato spazio a speculazioni politiche e che lo sputnik sia valutato per la sua efficacia e sicurezza".