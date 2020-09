Domani - Motus liberi al lavoro per una norma sull’edilizia residenziale che agevoli le persone con disabilità

Cittadini che non possono essere lasciati soli nelle difficoltà e un Paese che vuole permettere loro di vivere dignitosamente e serenI. Le persone con disabilità e le loro famiglie devono affrontare grandi sacrifici economici, spesso non preventivati, per adeguare ai propri bisogni la casa in cui vivono. Così Domani - Motus Liberi ha pensato a un progetto, dal nome “Mai più solo!”, per tutelare maggiormente questi cittadini: in cantiere l’elaborazione e la presentazione di un progetto di legge che conceda loro dei benefici economici per l’edilizia domestica.

I dettagli saranno presentati e condivisi con le altre forze politiche, le associazioni di riferimento e la cittadinanza. Nello stesso settore, altri progetti, come appositi accorgimenti per rendere loro accessibili le isole ecologiche e facilitare la rimozione dei veicoli che occupano i parcheggi riservati alle persone con disabilità. “Partire dall’analisi delle esigenze della persona è il primo vero passo verso riforme più consapevoli e di più ampio respiro – scrive Motus Liberi - nella convinzione che un approccio che ponga al centro la cura del cittadino da parte dello Stato sia vera opportunità di miglioramento della politica”.