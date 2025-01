DOMANI Motus Liberi entra nell'ECR: "La dimostrazione che non siamo euroscettici"

Nel video l'intervista a Lorenzo Forcellini Reffi, Presidente DOMANI Motus Liberi.

“E' il più grande risultato ottenuto dal partito nell'ambito dei rapporti internazionali. Siamo Global Partner ECR, il Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei”. Palpabile la soddisfazione di DOMANI Motus Liberi: il frutto di un percorso intenso – tengono a sottolineare - affrontato con impegno e caparbietà, contando sul sostegno di Fratelli d'Italia. “Una sfida che vogliamo vincere” – scandisce il presidente Lorenzo Forcellini Reffi: "Una grandissima opportunità sia per il partito, sia per noi come figure politiche, - commenta - proprio per alzare l'asticella e avere respiro internazionale. Ci auguriamo anche per la Repubblica di San Marino, visto il contesto internazionale che sta comunque andando in quella direzione, quindi noi ce ne facciamo promotori".

Traguardo conquistato grazie ad “un eccellente lavoro di squadra – rimarca Elisa Zafferani, responsabile dei rapporti internazionali DML – siamo un partito che non promana decisioni dall'alto ma le condivide con gli aderenti. Alla base la coerenza che ci caratterizza, a partire dalla scelta di correre da soli alle ultime elezioni, e che rispecchia la volontà di fare politica in modo differente” - aggiunge.

“E' la dimostrazione che DML non è contro l'Europa – fa notare Gaetano Troina – semmai difendiamo la nostra visione dei rapporti che San Marino deve intrattenere con l'Unione”. "Noi non siamo un partito euroscettico, - affferma Forcellini Reffi - quindi questo percorso crediamo che serva anche per consolidare questa idea. Crediamo fortemente nelle relazioni con l'Europa e San Marino si affaccia a questo accordo di associazione con l'Unione Europea. Speriamo di poter avere più elementi possibile e noi nel frattempo portiamo avanti il nostro percorso di internazionalizzazione del partito".

“Essere membri ECR è politica estera ma anche interna, in barba a chi ancora ci deride e tende a non legittimare la nostra forza politica – incalza il capogruppo Fabio Righi. Che insiste poi sul concetto di conservatorismo, “che per DML – spiega - si traduce in 'politica del buon senso' e va a braccetto con il riformismo, proprio perché “dobbiamo avere il coraggio di abbracciare il futuro, - osserva - pur rimanendo ancorati al nostro percorso valoriale”.

Altra novità: annunciate le date del Congresso fissato per il 9 e 10 maggio. "Rilanceremo la nostra azione politica e poi ci sarà l'elezione della Presidenza e del coordinamento che porteranno avanti l'attività del partito per i prossimi tre anni" - anticipa il presidente DML.

“ECR e Congresso, due risultati – sintetizza infine Carlotta Andruccioli – entrambi nel solco di un pilastro che è quello dell'identità: nel 2025 puntiamo su noi stessi e le nostre proposte, - dice – aperti alle forze politiche che condividono la medesima idea di politica, società, economia”.

