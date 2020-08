DOMANI Motus Liberi esorta una "stagione di rinnovamento"

All'alleato di Governo, Rete, si unisce alla riconoscenza verso l'operato di Bcsm per l'apertura della linea di credito presso la Banca Centrale Europea, anche DOMANI Motus Liberi. “Le banche – precisa il partito - potranno ora accedere a nuovi finanziamenti per contrastare gli effetti negativi della pandemia, tuttavia Banca Centrale dovrà presentare adeguate garanzie collaterali per il rimborso degli importi di volta in volta accordati, che dovranno essere restituiti entro tre mesi”. Per DML si rende “urgente attuare un progetto di sistema condiviso per individuare – osservano - la direzione verso cui San Marino vuole dirigersi”. Rilancia pertanto gli obiettivi di “San Marino 2030”, “perché – sottolineano - le risorse acquisite vengano ben impiegate”. Sollecitano infine un cambio di passo della politica, attraverso una stagione di riforme utili ad attrarre investimenti.