Entrato nella fase operativa il progetto "Strade Sicure"

La Segreteria di Stato al Territorio in una nota ha dichiarato che nell'ambito del progetto Strade Sicure sono "partiti i primi interventi di messa in sicurezza della viabilità pubblica lungo la superstrada per migliorare le caratteristiche prestazionali della rete stradale del territorio”. Il Segretario di Stato Stefano Canti si è detto molto soddisfatto del progetto che è entrato nella fase operativa: “Sta dando i primi risultati. Il progetto è stato avviato con la collaborazione dell’Università Politecnico di Milano partendo dalla formazione del Direttore e dei tecnici dell’AASLP per accrescere le loro competenze sull’applicazione delle migliori tecnologie e modalità di intervento al fine di migliorare le caratteristiche prestazionali delle nostre pavimentazioni stradali".

