Fondo Monetario: I Segretari di Stato Gatti e Fabbri agli Annual Meetings

Il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti e il Segretario di Stato per l'Industria Rossano Fabbri partecipano in questi giorni a Washington, insieme ai vertici di Banca Centrale, agli “Annual Meetings” del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Diversi gli incontri con delegazioni di altri Paesi.

Si analizzano l'andamento e le prospettive dell'economia globale e per quel che riguarda l'Eurozona c'è un rallentamento della crescita, rispetto alle previsioni di luglio: pesa la situazione della Germania, locomotiva d'Europa in congiuntura negativa. Si attende tuttavia che l'aumento dei salari reali stimolerà i consumi, mentre un graduale allentamento della politica monetaria dovrebbe sostenere gli investimenti.



Con il Ministro delle Finanze Ungherese Mihály Varga è emersa la volontà comune di intensificare e rafforzare ulteriormente le relazioni politiche ed economiche. Il Segretario Gatti ha espresso gratitudine per il supporto ungherese al processo di associazione con l’Unione Europea, ribadendo il desiderio di San Marino di firmare l’accordo possibilmente durante la presidenza ungherese del Consiglio dell’UE e cioè entro il 31 dicembre.