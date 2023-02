Futuro di "Una voce per San Marino": giovedì prossimo verrà fatta chiarezza

Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha illustrato alcuni numeri riferiti ai social e al web che evidenziano una decisa crescita per “Una Voce per San Marino” rispetto al 2022. Una risposta a chi, sulla stampa locale, ha definito l'edizione, “sfiatata”: “Qualcuno dice che siamo 'sfiatati' – dichiara ironicamente Pedini Amati – ma in realtà abbiamo raddoppiato i numeri. Sulla pagina web di “Una voce per San Marino l'anno scorso ci sono state circa 2.400.000 visualizzazioni, quest'anno circa 4.800.000. È la dimostrazione che non ci siamo né 'sfiatati', né sgonfiati, anzi in termini di 'share' siamo aumentati”. Pedini Amati ha voluto anche elogiare i Piqued Jacks che hanno trionfato al “Nuovo di Dogana” esprimendo fiducia sull'accoglienza del loro brano a Liverpool dove rappresenteranno San Marino all'Eurovision Song Contest. Non ancora invece ben definito il futuro del concorso “Una voce per San Marino. Preannunciata per giovedì una conferenza stampa in cui si farà chiarezza: “Per dare i numeri reali, e non inventati - sottolinea Pedini Amati – e poi perché non è scontato che ci sarà la Segreteria di Stato al Turismo che va avanti con questa iniziativa. Iniziativa che però deve rimanere, dal mio punto di vista. Entro giovedì di questa settimana scioglieremo le riserve. Vedremo cosa vuole fare Media Evolution ma col Congresso di Stato ci siamo accordati per sciogliere il nodo entro giovedì”. Pedini Amati ha anche preannunciato che incontrerà a breve i Capitani di Castello per decidere come dislocare i futuri eventi di attrazione turistica che fino ad oggi sono stati prevalentemente organizzati in Centro Storico.

Il Segretario di Stato Stefano Canti ha fatto sapere che nella prossima sessione del Consiglio arriverà in prima lettura un progetto di legge sulle regole antincendio, ferme al 1985, per aumentare i livelli di sicurezza, anche nelle aziende. Espressa inoltre soddisfazione per la firma del protocollo con Slow Food Italia, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico sammarinese. Severe critiche invece al quotidiano “Serenissima” per la speculazione su una sua trasferta a Madrid insieme al Direttore di ruolo dell'Azienda dei Lavori Pubblici che si trova in congedo parentale. Una visita – ha spiegato Canti – importante per l'avvio di una collaborazione con la fondazione dell'architetto Norman Foster, primo firmatario della dichiarazione di San Marino, durante l'evento Unece dello scorso ottobre. “Se – ha dichiarato Canti – pur essendo in un periodo di allontanamento dal lavoro, una persona dà disponibilità ad aiutare nelle attività del paese, credo debba essere valorizzata. E invece qui si strumentalizza...Una informazione tipo questa squalifica tutto ciò che è l'informazione del nostro territorio. In questo momento la Repubblica di San Marino non ha necessità di fare gossip. Lasciamolo fare ad altri giornali...”