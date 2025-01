Gli obiettivi per la sanità, Mularoni: "Abbiamo rimesso in moto il settore, parola d'ordine prevenzione"

L'intervista a Mariella Mularoni

“Dopo 14 anni, abbiamo rimesso in moto la sanità”. Il segretario Mariella Mularoni guarda ai progetti del nuovo anno con la soddisfazione del lavoro fatto nel 2024. Su tutti l'Atto organizzativo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, ratificato di recente. Un intervento atteso da tempo. “Necessario – puntualizza il segretario – perché finalmente si pongono le basi per lo sviluppo del sistema, per migliorare i servizi ed essere vicini alle necessità dei cittadini”. Il prossimo passo per una riorganizzazione del settore sarà il Piano sanitario e socio-sanitario.

Mularoni rivendica i risultati raggiunti: “Abbiamo lavorato per rafforzare e migliorare i servizi e ridato fiducia all'intero sistema” dopo anni, dice, di “scelte non fatte”. "Oggi siamo più attrattivi - afferma - e abbiamo medici che chiedono di venire a lavorare nel nostro ospedale. L'approvazione del decreto sull'Atto organizzativo è stato l'elemento che ha ridato vita a un sistema che aveva bisogno di modifiche, di innovazione, di nuove prospettive".

Il segretario ricorda gli accordi chiusi con le Università e con la Regione Emilia-Romagna. Questo, afferma, “ci consente di rimanere in rete". E i bandi internazionali, aggiunge, “non vanno più deserti”. Tra i dossier più importanti per il futuro: la cura degli anziani, visto l'aumento dell'età media e la denatalità. Sullo sfondo, i problemi legati alla sostenibilità del welfare che, dice Mularoni, “dovranno essere oggetto di attenzione da parte della politica”. La chiave, anticipa, sarà la “prevenzione”. Un “investimento per il futuro”, per cercare di anticipare oggi i problemi di salute di domani.

Nel servizio l'intervista a Mariella Mularoni (segretario di Stato Sanità)