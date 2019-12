Gli studenti sammarinesi ricordano i 30 anni della Baltic Way

Sentiamo Giacomo Esposito e Nicola Renzi

Evento commemorativo alla Scuola Secondaria superiore per i 30 anni della Baltic Way, la straordinaria catena umana che il 23 agosto 1989 ha unito due milioni di persone in Estonia, Lettonia e Lituania, tenendosi per mano e rafforzandosi per un obiettivo comune: ripristinare l’indipendenza dei loro Paesi.

L’iniziativa è stata promossa dalle Ambasciate delle tre Repubbliche accreditate a San Marino, i cui Ambasciatori, personalmente convenuti sul Titano, hanno sottolineato il particolare significato dell’evento e l’opportunità di far conoscere la loro campagna per la libertà. A moderare l'incontro Silvia Berti, ambasciatore delle tre Repubbliche.

II Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi ha ricordato come la Repubblica di San Marino rappresenti un simbolo di protezione di tali valori, che sono alla base anche della sua stessa identità.

Nel servizio Giacomo Esposito, preside Scuole Superiori e Nicola Renzi Segretario agli Esteri.