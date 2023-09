Gruppo UIP: Bugli nominato Presidente, Montemaggi Vice-Presidente

Si è insediato in mattinata il Gruppo Nazionale Sammarinese presso l'Unione Interparlamentare, con la designazione dei nuovi vertici: Lorenzo Bugli (PDCS) nominato Presidente, Marica Montemaggi (Libera) Vice-Presidente. Un primo importante appuntamento per l'organismo sarà già il prossimo primo ottobre, vista la presenza in Repubblica del Presidente dell'Unione Interparlamentare Pacheco Duarte, che sarà sul Titano in qualità di oratore ufficiale alla cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti.