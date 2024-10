Il giorno della Reggenza: Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi sono i Capitani Reggenti di San Marino

A San Marino è il giorno della Reggenza: Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi sono saliti oggi alla Suprema Magistratura, entrambi per la prima volta. La cerimonia si è aperta, come di consueto, con l'alzabandiera in Piazza della Libertà.

Il Corteo militare si è poi spostato a Palazzo Valloni, dove c'è stato l'omaggio del corpo diplomatico e consolare accreditato con le rituali presentazioni e strette di mano, chiuse dall'oratore ufficiale: il Prof. Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio. Quindi l'indirizzo di saluto alla Reggenza da parte del nuovo Nunzio Apostolico Monsignor Petar Rajic e il discorso di ingresso dei Capitani Reggenti eletti. “Non lasceremo indietro nessuno” hanno ribadito davanti al Nunzio Apostolico e al Corpo diplomatico e consolare accreditato e presente a Palazzo Valloni. Le sfide internazionali e l'attenzione al sociale tra i temi centrali per Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi.

Dal Valloni il corteo si è spostato a Palazzo Pubblico per l’incontro con la Reggenza uscente per sfilare poi verso la Basilica del Santo e lì assistere alla Messa, la prima officiata durante una Cerimonia di insediamento da Mons. Beneventi, Vescovo di San Marino e Montefeltro.

Al termine della funzione religiosa, il ritorno a Palazzo Pubblico per il passaggio dei poteri e l’orazione ufficiale tenuta dal Prof. Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio. "La pace è la più grande sfida per il futuro" ha ricordato in più passaggi del suo discorso il prof. Impagliazzo che si è concentrato sulla condivisione dei principi di accoglienza, pace e difesa dei diritti che legano il Titano e la Comunità di Sant'Egidio.

Infine la formula di giuramento in latino, letta dal Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi e lo Scambio del Collare di Gran Maestro dell’Ordine di San Marino: Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi sono i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino.