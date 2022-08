Il Pd è alle prese con il nodo alleanze, Draghi avverte il governo che verrà “ci sono nuvole all'orizzonte”

Azione incalza il Pd ed il Segretario DEM Enrico Letta sembra essere nuovamente tra due fuochi. Dopo l'incontro con leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni e dei Verdi, Angelo Bonelli, fonti del Nazareno avevano infatti lasciato trasparire un certo ottimismo "Si sono compiuti dei passi in avanti per arrivare a una conclusione positiva del confronto" ma lo stop di Calenda raffredda l'entusiasmo. "A queste condizioni per quanto ci concerne non c'è spazio per loro nella coalizione" ed avverte “Neanche la numerazione delle pagine è cambiabile, del nostro patto con il Pd”.

Una tensione che nasce – spiegano fonti vicine ad Azione- dalla constatazione che di fronte ai continui attacchi personali di Bonelli e Fratoianni, alla continua messa in dubbio dell'agenda Draghi e al voto contrario all'allargamento della Nato.

Un ultimatum che arriva nel giorno dell'alleanza elettorale siglata tra Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia con Giovanni Toti, Italia al Centro. Forte dei sondaggi che premiano Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a Fox News dichiara che sarebbe per lei un onore guidare il Paese “sicuri su dove l'Italia debba stare per difendere i propri interessi nazionali. E una delle cose più importanti che possiamo fare è tagliare le forniture di gas russo, ma il problema è che dobbiamo parlare delle alternative, diversificando le fonti». Intanto il presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi lancia un monito a chi verrà dopo di lui: «Ci sono nuvole all'orizzonte». Ed elenca le difficoltà a cui bisogna fare fronte: caro vita, l'inflazione, aumento energia.