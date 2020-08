Il Segretario all'Istruzione Belluzzi preannuncia fase di comunicazione su modalità di riapertura delle scuole

Il Consiglio Grande e Generale è tornato a Palazzo Pubblico, dopo cinque sessioni al Kursaal per l'emergenza Covid.

Cambia la sede è torna in quella sua naturale di Palazzo Pubblico, il Consiglio, ma non cambia l'aspro clima di conflittualità tra maggioranza e opposizione. E proprio su questo tema - il clima politico – è intervenuto il consigliere del Pdcs Pasquale Valentini. “Non si può lasciare correre questo stato di cose. Se non mettiamo insieme delle responsabilità rompendo il clima avvelenato, non ne usciamo”. Valentini ha citato l'intervento di Draghi al Meeting il quale ha invitato chi esercita il potere, e quindi anche la politica, ad agire su quattro direttrici: conoscenza, coraggio, umiltà, trasparenza. In aula, come sempre accade nel comma comunicazioni, si è parlato di tutti i principali temi di attualità e non solo.

Di giustizia solo qualche accenno, visto che ci sarà un comma specifico, ma sia Rf che Libera, hanno criticato la scelta della seduta segreta. Entrambe le forze di opposizione chiedono inoltre trasparenza sul maxi-debito che si andrà a fare sui mercati internazionali e su come si impiegheranno le risorse, puntando il dito contro la mancanza di un piano paese. Zafferani di RF ha anche riferito - esprimendo una certa preoccupazione - che in risposta ad una interpellanza il Segretario alle Finanze ha comunicato che a fine giugno la liquidità di cassa dello stato era a 25 milioni di euro, ma per una serie di variabili, non è possibile fare proiezioni future. Marco Nicolini, di Rete, ha detto che a breve uscirà la relazione della Commissione di Inchiesta su Banca Cis con le peggiori nefandezze sul settore bancario. "Se i giudici sapevano e non hanno fatto niente – ha detto – non devono andare a casa ma in galera".

La seduta oggi si era aperta sul tema della scuola, a pochi giorni dalla riapertura. Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ha ricordato che le linee guida sono state varate e dovranno essere declinate per ogni ordine e grado e in taluni casi anche per i singoli plessi. Ora si entra nella fase in cui le modalità della riapertura saranno comunicate, anche alla famiglie, attraverso diversi mezzi, compresa la tv di Stato. Dopo un mese si farà un punto della situazione e le modalità potranno essere anche aggiornate, qualora ne emergesse l'esigenza.

Infine secondo Michele Muratori, di Libera, il Consiglio non doveva tornare a Palazzo Pubblico perché il Covid non è sconfitto è in aula non si rispettano le distanze.