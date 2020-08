Quattro giorni di Consiglio Grande e Generale: riferimento e dibattito sulla giustizia in seduta segreta

Da martedì 25 a venerdì 28 agosto: l'Aula torna a riunirsi per quattro giorni, con avvio sempre alle 14 e con una seduta notturna già fissata, quella di mercoledì 26; mentre per le altre giornate la possibilità di proseguire in orario serale ad oltranza, fino al termine della discussione sui commi aperti. Sulla giustizia, tema forte del momento, previsto in seduta segreta il riferimento del Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini sulle ultime vicende legate al settore e successivo dibattito; a seguire, nello stesso comma, saranno discusse anche le dimissioni del Consigliere di NpR, Iro Belluzzi dalla Commissione Affari di Giustizia e sua sostituzione. Tutto fa presagire che, in avvio di sessione, anche il comma comunicazioni sarà particolarmente acceso.

Tra i punti all'ordine del giorno, in prima lettura, il Progetto di legge qualificata relativo alla modifica della legge elettorale per cui sarà richiesta la procedura d'urgenza; approda in seconda lettura il Pdl sulle modifiche al Prg per l'attuazione di interventi finalizzati alla creazione di infrastrutture sportive pubbliche e per interventi rivolti alle imprese, finalizzati allo sviluppo economico del Paese. Prima lettura anche per il pPdl relativo alle disposizioni sulla creazione di una rete sentieristica sammarinese. 13 i decreti-delegati da ratificare. Sarà infine una sessione dedicata ad istanze e nomine tra cui quella dei Presidenti e Cda dell'AASS e dell'Istituto per l'Innovazione.